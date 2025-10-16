Çin’e su ürünleri ihracatı için imzalar atıldı

Türkiye ile Çin arasında, yabani ve yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş su ürünleri ihracatına olanak sağlayacak protokoller imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çin'i ziyaretinde, Şanghay şehrinde, bakan düzeyindeki muhatabı, Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'den Çin'e ihraç edilecek yabani ve yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş su ürünleri için inceleme ve sağlık şartları hakkında iki ülke arasında protokoller imzalandı. Ayrıca badem ihracatı inceleme ve karantina gerekliliklerine ilişkin bir başka protokol de kabul edildi.

TARIM TİCARETİNDE LİDER

Su ürünlerine ilişkin protokollerle Türkiye'den Çin'e somon, çipura ve levrek ihracının önü açılırken, diğer protokol ise badem ihracatına ilişkin sürecin kolaylaştırılmasını sağlayacak. Çin'in küresel tarım ürünleri ticaretinde hem ihracatta hem de ithalatta lider konumdaki ülkelerden birisi olduğuna işaret eden Yumaklı, Çin'in 2024'te 6 trilyon dolar civarındaki dış ticaret hacmi içinde tarım ürünlerinin, yaklaşık 300 milyar dolar ile yüzde 5'lik payı olduğunu söyledi. Yumaklı, buna karşın Türkiye ile Çin arasındaki tarım ürünleri ticaret hacminin 789 milyon dolar olduğunu, bunun iki ülkenin genel ticaret hacmi içindeki payının ancak yüzde 1.6'sına ulaştığına dikkati çekerek, "İki ülkenin tarım ürünleri ticaretinde işbirliğinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel var" ifadesini kullandı. Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun da görüşmede, son yıllarda Çin ile Türkiye arasında artan ekonomik ve ticari ilişkilerle Çin'in Türkiye'nin en büyük ikinci ticari ortağı haline geldiğine dikkati çekti.