Cipste rekabet ihlaline soruşturma

Rekabet Kurulu, Türkiye'de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips ve Rocco markasıyla şekerleme pazarlarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. ABD merkezli dev gıda üreticisi Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgiler ve belgelerle yapılan incelemelerde Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Frito Lay hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Yapılan incelemelerde kurulca, şirketin Türkiye'deki hemen her bölgedeki geleneksel kanalda yer alan nihai satış noktalarında paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle münhasırlık sağlamaya çalıştığına yönelik kuşku doğuran çok sayıda delil elde edildi. Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.