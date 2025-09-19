Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 19.9.2025 14:01 Son Güncelleme: 19.9.2025 14:10

Citi altın tahminini yükseltti

Citibank, altın fiyatları için üç aylık hedef fiyatını ons başına 3 bin 600 dolardan 3 bin 800 dolara yükseltti.

ABD Merkez Bankası FED'in 9 ay sonra ilk kez faizleri indirme kararı alması sonrası bazı bankalar altın fiyat tahminlerini güncelledi. ABD merkezli Citi, altın fiyatları için yeni tahminini duyurdu.

BOĞA PİYASASI DEVAM EDECEK

Citi, altın için üç aylık hedef fiyatını ons başına 3 bin 600 dolardan 3 bin 800 dolara yükseltti. Banka kısa vadede boğa piyasasının devam etmesini bekliyor.

PETROL TAHMİNİ GELDİ

Citi, Brent ham petrol fiyatının 2025 yıl sonuna kadar varil başına 60 dolara düşeceğini tahmin etti. Banka ayrıca, 2026'nın ikinci ve dördüncü çeyrekleri için ortalama fiyatı 62 dolar olarak tahmin ediyor.

