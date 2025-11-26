Coca Cola’ya 282 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu, Coca-Cola'da gerçekleştirdiği yerinde incelemede veri silindiğini tespit etti. Bu tespit doğrultusunda Kurul, şirketin yerinde incelemeyi engellediğine ve zorlaştırdığına hükmederek yaklaşık 282 milyon TL idari para cezası uyguladı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada yerinde inceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan, hiçbir gerekçeyle veri silinmemesi gerektiği belirtilirken, tek bir silme işleminin dahi, şirketi cirosunun binde beşi oranında cezayla karşı karşıya bırakabileceği kaydedildi. Açıklamada, "İncelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor. Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi zorunlu" denildi.