Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, GSYH verilerini yorumladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2025 yılı üçüncü çeyreğinde %3,7 arttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, büyüme verilerine ilişkin açıklama yaparak "Üçüncü çeyrek verileri dengeli büyüme modelimize uygun olarak ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme patikasındaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ekonomisi son üç çeyrekteki pozitif eğilimini ivmelendirerek sürdürmüş, küresel ve bölgesel olumsuz konjonktüre rağmen dayanıklılığını ortaya koymuştur. Sağladığımız siyasi istikrar ortamı ve öngörülebilir politikalar çerçevesinde büyüme performansımız 21 çeyrektir kesintisiz devam etmektedir.