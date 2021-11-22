Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ’Topraklarımızı korumak kadar önemli’ diyerek duyurdu





'ULUSAL MOBİL ALTYAPIYA Wİ-Fİ İLE BAĞLANIP ŞOV YAPMAYA BENZEMEZ'



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından 110 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edildiğini ve altyapı seviyesinde erişiminin engellendiğini kaydeden Oktay, "Ayrıca USOM tarafından 28 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından hazırlanan Global Siber Güvenlik Endeksinde 200 ülke içinde 11'inci sıraya yükselmiş durumdayız. Yerli ve milli projelerle, siber tehditlerin en az maliyetle, en kısa sürede tespit edilmesini ve önlenmesini sağlıyoruz. AVCI uygulaması ile zararlı yazılım bulaşmış sistemleri ve komuta kontrol merkezlerini tespit ediyoruz. AZAD uygulaması ile yapay zeka kullanılarak köle bilgisayarları buluyoruz. İnternete açık kaynaklara ilişkin izleme faaliyetlerini de KASIRGA ile gerçekleştiriyoruz. Bu bahsettiklerim, ulusal mobil altyapıya Wi-Fi ile bağlanıp şov yapmaya benzemez. Her birinde emek, yatırım ve vizyon olan devrim niteliğinde adımlardan bahsediyorum" diye konuştu.



'GÜVENLİK DUVARLARI SARSILMAZ HALE GELECEK'



Yerli ve milli altyapılar sayesinde; 700'den farklı zafiyet tipinin ülke genelinde sürekli olarak kontrol edildiğini ve günlük yaklaşık 4 milyon sahte web sitesinin kontrolünün yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:



"Bu imkanlarımızla ülke genelinde kullanıcılara ve bilişim sistemlerine yapılan saldırılar çoğu zaman arka planda sessiz sedasız önlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Siber Güvenlik Komutanlığı da, beşinci harekat sahası olarak nitelendirilen siber uzayda operasyon kabiliyetlerini her geçen gün geliştirmektedir. Diğer taraftan ulusal siber güvenlik teknolojisi kapasitemizi güçlendirmek için Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) teşvikleriyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle ve Kalkınma Ajansı projeleriyle siber teknoloji alanının tüm paydaşlarını destekliyoruz. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi de zaten bu desteğimizin en güzel örneği. Kümelenme bugün 192 üye firması, 275'in üzerinde milli ürün ve 400'den fazla faaliyeti ile siber güvenlik sektöründe başarılara imza atmaktadır. Siber Güvenlik Haftası kapsamında; firmaların başarı hikayelerine, dünyaya açılma adımlarına ve siber güvenlik ekosisteminin gelecek vizyonuna oturumlar ayrılmış olması da memnuniyet vericidir. Etkinlikler kapsamında yerel üreticinin yerel alıcıyla buluşmasıyla sektör güçlenecek, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin ülkemizde yaygınlaşarak siber vatanın tehdit ve güvenlik duvarları daha sarsılmaz hale gelecektir."