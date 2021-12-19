Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST gençliği olarak adlandırdığı gençliğin ilkokuldan itibaren teknolojiyle iç içe olan gençlik olduğunu bildirerek şunları söyledi:



"Sadece dışarıdan aldığınız teknoloji transferiyle sürdürülebilir kılmak mümkün değil. Özgün anlamda gençlerinize bunu aşılamadığınız zaman, onlar inanmadığı sürece olmaz. Şimdi inanan bir gençliğimiz var. Hem de çocukluk çağından itibaren bizim geleceğe çok daha pozitif bakmamızın sebeplerinden birisi bu. Güçlü bir liderliğimiz var. İkisini de birleştirdiğimizde çok daha güçlü bir Türkiye'yi gelecekte göreceğiz. Sayın Bakanımız da söylediği gibi gençler geliyor. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, Uzay Ajansımız aynı şekilde. Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor. Kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz."