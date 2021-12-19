Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var
Giriş Tarihi: 19.12.2021 09:49 Son Güncelleme: 19.12.2021 10:10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var

İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var

TÜRKSAT Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen uydu fırlatma töreni sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor. Kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz” ifadelerine yer verdi. Bakan Karaismailoğlu ise," Türkiye artık bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi” şeklinde konuştu.

TÜRKSAT 5B, uydusu ABD'nin Florida eyaletinden bulunan Cape Canaveral üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var” | Video

TÜRKSAT Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen uydu fırlatma töreni sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu.



Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgisinin çok önemli olduğunu belirterek, "Şimdi 8'inci uydumuz oldu. Şimdi 8'inci uydumuz oldu inşallah 6A ile birlikte 9'uncu uydumuz olacak. 20 yıl önce hayal edilemeyen işlerdi bunlar. Bunları söylediğiniz zaman garip garip bakıyorlardı. Şimdi bize diğer uyduyu ne zaman atıyorsunuz soruları gelmeye başladı. Bunlar ülkemizin geldiği konumu gösteren veriler aslında. İnşallah artarak devam edecek ve gençlerimizi de inşallah ekibimize katacağız. Türkiye artık bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST gençliği olarak adlandırdığı gençliğin ilkokuldan itibaren teknolojiyle iç içe olan gençlik olduğunu bildirerek şunları söyledi:

"Sadece dışarıdan aldığınız teknoloji transferiyle sürdürülebilir kılmak mümkün değil. Özgün anlamda gençlerinize bunu aşılamadığınız zaman, onlar inanmadığı sürece olmaz. Şimdi inanan bir gençliğimiz var. Hem de çocukluk çağından itibaren bizim geleceğe çok daha pozitif bakmamızın sebeplerinden birisi bu. Güçlü bir liderliğimiz var. İkisini de birleştirdiğimizde çok daha güçlü bir Türkiye'yi gelecekte göreceğiz. Sayın Bakanımız da söylediği gibi gençler geliyor. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, Uzay Ajansımız aynı şekilde. Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor. Kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA