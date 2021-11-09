Cumhuriyet Seferberliği’nde hedef 100. yıl

Adana
'nın Kozan
ilçesinde "Cumhuriyet Seferberliği"ni başlatan Sabancı Topluluğu
'nun 29 Ekim-10 Kasım tarihleri arasındaki çalışmalarına 60 bin Sabancı Gönüllüsü katıldı. Sabancı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı
da holding bahçesinde, lösemili çocuklar için yardım kolisi hazırlayan Sabancı Gönüllüleri'ni ziyaret ederek, çalışanlarına şöyle seslendi: "Bizim tarihimiz Cumhuriyet ile başlar. Hacı Ömer Sabancı
'nın yürüyerek Kayseri
'den Adana'ya çalışmak için gidişi de işte öyle başlamıştır. Hacı Ömer Sabancı'nın da dediği gibi 'Bu topraklardan kazandığımızı bu toprakların insanı ile paylaşmak' ilkesiyle hareket ediyoruz. Hacı Ömer Sabancı'dan Sakıp Sabancı
'ya ve bugünümüze hep çalışarak geldik. Çalıştığımız her yerde ağaç diktik, okul yaptık." Bu yıl 11 ilde başlatılan seferberlik çalışmalarının, Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'te ise tüm Türkiye'ye yayılması hedefleniyor.
GÖNÜLLÜLÜK ATEŞİ YAKTIK
"BİZ bir gönüllülük ateşi yaktık" diyen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper
'in verdiği bilgiye göre Sabancı Gönüllüleri, 12 gün boyunca toplam 35 bin saatlerini bu seferberliğe ayırdı. Bu da 1.458 gün, yani dört yıllık bir çalışma anlamına geliyor.