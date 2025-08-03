Damla Kent Evleri halka arz yarın başlıyor! Halka arz fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar...

Damla Kent Evleri halka arz süreci yarından itibaren başlıyor. Gayrimenkul sertifikası Borsa İstanbul'da işlem görecek. Halka arz fiyatı ne kadar olacak? İşte halka arz tarihleri ve tüm detaylar…

EV SAHİBİ OLMAK İÇİN NE KADAR SERTİFİKA GEREKİYOR?

1+1 62 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 631 bin 516 adet sertifika gerekiyor. Parasal karşılığı ise 4 milyon 793 bin 206 lira oluyor.

2+1 88 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 863 bin 276 adet sertifika gerekirken 6 milyon 552 bin 265 lira fiyat ortaya çıkıyor.

3+1 144 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika gerekirken toplam fiyatı 10 milyon 511 bin 512 lira oluyor.

4+1 194 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika gerekirken fiyatı da 13 milyon 915 bin 89 lira oluyor.

DAMLA KENT EVLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka arz 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek ve halka arz fiyatı 7.59 lira olacak.

21.4 milyar liraya kadar halka arz büyüklüğü oluşacak ve 2 milyar 820 milyon 593 bin 495 adet sertifika arz edilmiş olacak.

Halka arz iskontosu yüzde 24.10 olarak açıklandı ve sabit fiyatla talep toplama gerçekleşecek.