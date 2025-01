Dana köfteden tavuk sumaktan boya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellediği "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 31 yeni ürünü daha ekledi. Bakanlık denetimlerinde hileli olduğu tespit edilen toplam ürün sayısı 880'e ulaştı. Denetimlerde insan sağlığını tehlikeye atabilecek birçok ürün tespit edilirken, listede lüks bir otelin Adana kebabındaki hile dikkat çekti. Gıda ürünlerinde yapılan denetimlerde dana kıymada tek tırnaklı eti, bitki karışımlı çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilirken, tereyağında bitkisel yağ, sumakta gıda boyası ve baklavada yer fırsıtığı, yoğurtta nişasta kullanıldığı belirlendi. Son ifşa listesinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Genç Köfteci Çavuş firması da yer aldı. Firmanın sattığı dana köftenin içerisinde kanatlı hayvan eti olduğu tespit edildi. Bunun yanı sıra Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren Uysallar Köfte firmasının sattığı dana köftenin içerisinden de kanatlı hayvan eti çıktı.

MANDA YOĞURDU YALANI

Avara Sucukları firmasının sattığı manda yoğurdunun da inek sütünden yapıldığı tespit edildi. Safir marka baklavanın içinde yer fıstığı, Şanlı marka yoğurtta nişasta olduğu tespit edildi. Antalya'da hizmet veren İmperial Sunland Otel'in menüsündeki Adana kebabında kanatlı et tespit edildi. Bakanlık denetimleri, Adana'daki Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden iki şubede kıymada kanatlı et kullanıldığı saptandı.