DEİK Başkanı Olpak'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

İş dünyası temsilcileri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, mesajında, "Hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti ancak o karanlık gecede yaşadıklarımız milletçe hala hafızalarımızda tazeliğini koruyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceğini kirli elleriyle boğmak isteyen hain zihniyetin, darbe kalkışmasıyla milletin iradesine ve demokrasiye göz diktiğini belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Devletinin yanında olan güvenlik kuvvetlerimiz ve bu aziz vatan uğruna ülkesini canı pahasına koruyan milletimizin dünyaya örnek duruşu sayesinde geleceğimize uzanan eller kirli emellerine ulaşamadılar. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm demokrasi kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

Olpak, Türk iş dünyasının "Dünyaya Açılan Penceresi" ve "Kuzey Yıldızı" olan DEİK olarak, ülkeye değer katan vizyonlarıyla, misyonları olan "Ticari Diplomasi" faaliyetlerini hızla sürdürürken, üyelerinden aldıkları güçle ülkeyi daha güzel bir geleceğe taşıma hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yaklaşık 40 yıldır olduğu gibi DEİK olarak Türk özel sektörü adına üstlendiğimiz ticari diplomasi misyonumuz gereği iş dünyamıza yeni ufuklar açan faaliyetlerimize devam edecek ve tüm dünyaya yayılmış 152 İş Konseyimiz ile küresel ticaretin kalbinin attığı her coğrafyada bayrağımızı gururla dalgalandırarak, hepimizin ortak değeri ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

"GELECEK NESİLLERCE DAHA BARİZ İDRAK EDİLECEK ÇAĞDAŞ BİR DESTAN YAZILDI"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini anımsattı.

Avdagiç, "Bu mayası bozuk şebeke, 17-25 Aralık yargı darbesiyle erişemediği menfur hedefine, 15 Temmuz 2016 gecesi kahraman ordumuz içine sızmış hain uzantıları aracılığıyla ulaşmaya tevessül etti. Ama Türk halkı o gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve öncülüğünde sokaklara ve meydanlara çıkıp yek vücut olarak bu ihanet örgütüne geçit vermedi. Vatanın bütünlüğüne, ülkenin bölünmezliğine, milletin birliğine ve bağımsızlığına uzanan bu karanlık ruhları ve yapılanmalarını darmadağın etti." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi Türk halkının 1915'te yazdığı Çanakkale Destanı ve 1922'de tüm varıyla gerçekleştirdiği Milli Mücadele destanı gibi eşsiz ve önemi gelecek nesillerce daha bariz idrak edilecek çağdaş bir destan yazdığını vurgulayan Avdagiç, şunları aktardı:

"Milletimiz 9 Eylül 1922'de mandacı zihniyetin kuklalarını Adalar Denizi'nin sularına döktüğü gibi, 15 Temmuz 2016'da da onların yeni versiyonlarını tarihin çöplüğüne süpürdü. 8 yıldır Türk halkı bu destanı evlatlarına okuyor, çocuklarına ezberletiyor, gençlerimizi emperyalist devletlerin yerli işbirlikçilerine karşı daima uyanık olacak şekilde yetiştiriyoruz. Ama iş dünyası olarak biz şunu biliyoruz ki yeni 15 Temmuz kalkışmalarının ve bu ihanet şebekelerinin türemesine engel olacak başlıca unsur, ekonomide, ticarette, bilimde, teknolojide, sanayide, velhasıl her alanda ülkemizin tek başına ve daha da güçlü şekilde ayakta durma kabiliyetine sahip olmasıdır.

Bu yüzden her gencimizin mutlaka ülkesi için bir değer üretmesi, her bilim adamımızın ülkesi için bir icat ve teknoloji geliştirmesi, her emekçimizin alın teriyle kutsanmış nitelikli üretim yapması, her tüccarımızın ülkesi için yeni pazarlar fethetmesi, her siyasetçimizin milletimizi yükseltme şuuruyla çalışması gerekiyor. Çünkü yeni ihanet girişim ve şebekelerinin filizlenmeden köklerinin kazınması, her ferdimizin millet ve vatan sevdasına tutulup bu sevdayla çalışmasına bağlıdır."

Şekib Avdagiç, devletin, her türlü kutsal değeri hiçe sayıp kuklacılarına hizmet eden hain FETÖ terör örgütü kuklasının yeniden filizlenmemesi için 8 yıldır kararlılıkla mücadele ettiğini ifade etti.

Bu mücadelede İstanbul iş dünyası olarak devletin yanında olduklarını bildiren Avdagiç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl 15 Temmuz gecesi, o zaman başkanlığını yürüttüğüm İstanbul Ticaret Odası Meclisi üyelerimizle sokaklara çıkıp bu hainlere gereken cevabı verdiysek, Nasıl 16 Temmuz günü Meclisimizi toplayıp bu hainlere hadlerini bildiren iş dünyasının en geniş kapsamlı ilk bildirisini yayınlayan kurum olduysak; nasıl temmuz gecesini, bu ülkenin şehit kanlarıyla sulanmış topraklarının ihanet, delalet ve zillet içindeki emperyalizm uzantılarına teslim edilmeyeceğinin tescillendiği bir geceye dönüştürdüysek, 8 yıldır da bu bilincin diri kalması, hainlerin unutulmaması, milletimizin aynı milli birlik ve kardeşlik duygusu içinde kenetlenip darbecilere, bağımsızlık ve özgürlük düşmanı çağdaş mandacılara karşı uyanık olması için çabalıyoruz."

O gece hiç tereddüt etmeden, "Bir gül bahçesine koşarcasına ölümün güzel kucağına" atılan 252 şehidi rahmet, gazileri minnetle anan Avdagiç, mesajını, "Onlar, hainleri 'vatanın harim-i ismetinde boğdular.' Onlar bu milletin bir ana kucağı gibi olan sinesinde ebedi istirahatgahlarında huzur içindeler. Onlar ülkemizin istiklalini ve hürriyetini savunmanın, görevini hakkıyla yerine getirmenin ebedi saadeti içindeler.

Şimdi onların 15 Temmuz gecesi başlattığı Demokrasi ve Milli Birlik ruhunu yaşatma görevi bizimle sürüyor. Biz de 8 yıldır haykırdığımız gibi yine haykırıyoruz, bu kez milletine ihanet eden ve edeceklere, 'bayrak' şairimiz Arif Nihat Asya'nın dizeleriyle sesleniyoruz: 'Şehitler tepesi boş değil / Toprağını kahramanlar bekliyor." diye tamamladı.