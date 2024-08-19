Demir yolu ile ihracatta 1.2 milyon ton yük taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu ile gerçekleştirilen ihracatın bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artış ile 1.2 milyon tona ulaştığını belirterek, "Türkiye'nin demir yolu taşımacılığının gelişen kapasitesi, önümüzdeki yıllarda ihracat hacmini daha da artıracak" dedi.Türkiye'nin demir yolu taşımacılığında önemli bir ivme kazandığını vurgulayan Uraloğlu, "Neredeyse 100 yıldır el değmemiş konvansiyonel hatları da yeniledik. Organize sanayi bölgelerimizi, fabrikalarımızı ve limanlarımızı demir yolu ağımıza bağladık" değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, demir yolu taşımacılığının hem hız hem de kapasite açısından Türkiye'nin ihracat potansiyelini arttırdığını belirterek, "Demir yolu ile gerçekleştirdiğimiz ihracat, ülkemizin ekonomik büyümesinin önemli bir unsuru. Hedefimiz, bu ağları genişleterek, Avrupa'nın ticaret hatlarında Türkiye'nin stratejik rolünü daha da pekiştirmek" ifadelerini kullandı. Demir yolu taşımacılığında İstanbul ve çevre illerinin önemli bir rol oynadığının altını çizen Uraloğlu, söz konusu taşımaların yüzde 86'sına denk gelen 1 milyon 32 bin tondan fazla yükün, İstanbul ve çevre illerinden taşındığını bildirdi. Bakü- Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattının faaliyete geçmesiyle Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasındaki ticaret köprüsü olma rolünün daha da güçlendiğini vurgulayan Uraloğlu, altyapı iyileştirmeleri ve Avrupa ile Orta Asya demir yolları arasındaki işbirliği anlaşmalarının Türkiye'nin ihracat taşımacılığında daha fazla söz sahibi olmasını sağladığını belirtti.Demir yolu ile taşımacılığın daha çevre dostu bir seçenek olarak öne çıktığını vurgulayan Abdülkadir Uraloğlu, sera gazı azaltımını ve rekabetçiliği hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamak ve Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için demir yolu taşımacılığının kilit rol oynayacağını aktardı.