Denetimlerde 40 milyon ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde Kurban Bayramı öncesi gıda işyerlerine yönelik 7 bin 500'den fazla görevliyle 56 bin 38 denetim gerçekleştirildiğini, bu denetimlerde 608 kişi ve işyerine 39 milyon 629 bin 334 lira idari para cezası verildiğini bildirdi. Yumaklı, tarladan çatala kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmanın gayreti içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı. Yumaklı, bakanlık olarak piyasada haksız rekabetin etkin bir biçimde önlenmesi için de çaba gösterdiklerinin belirterek 2023 yılında 1 milyon 300 bin gıda resmi kontrolü gerçekleştirdiklerine ve bu kontrollerde 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uyguladıklarını ifade etti. Gıda güvenilirliğini teminen yürütülen bu faaliyetlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde aksatmadan, titizlikle ve aralıksız yürütüldüğünün altını çizen Yumaklı, 7 bin 500'den fazla gıda kontrol görevlisi tarafından Kurban Bayramı öncesinde Türkiye genelinde gıda resmi kontrollerinin yoğunlaştırıldığını bildirdi. Yumaklı, tüketicilere seslenerek, "Tüketicilerimiz gıda ile ilgili herhangi bir ihbar ve şikâyeti için Türkiye'nin her yerinden Alo 174 İhbar Hattı'na bildirebilirler" mesajını verdi.