Deniz ve göllere rüzgâr ve güneş tarlası geliyor

Deniz ve göllere rüzgar ve güneş santrali yapılmasının önünü açacak yasal mevzuat tamamlandı. AK Parti, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Buna göre, içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni ve tabii göller yenilenebilir enerji kaynakları (YEKA) olarak ilan edilecek. Böylece, sürdürülebilir enerji kaynaklarının tarım arazilerinden uzaklaştırılmasına, su kaynaklarında buharlaşma oranlarının asgari düzeye çekilmesine ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli ve geniş alanlarda kullanılmasına olanak tanıyacak. Başta deniz, göl, baraj gölü gibi su kaynaklarının üzerine kurulacak olan güneş enerjisi santralleri (GES) ve rüzgar enerjisi santralleri (RES) ile hem buharlaşmaya sebep olan etkileri azaltılacak hem de tarım ve yerleşim arazilerinin dışında daha geniş bölgelerde uzun süreli enerji üretimi ve depolama sağlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulusal Enerji Planı çerçevesinde 5 GW denizüstü rüzgâr enerjisi hedefi belirlemişti. İlk deniz üstü rüzgar enerjisi santrali (Deniz üstü RES) için yenilenebilir enerji alanlarını Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga olarak belirlemişti.Sıvılaştırılmış doğalgaz depolama faaliyetleri lisansa tabii olacak. Lisanslanmış depolardan temin edilen LNG'nin (sıvılaştırılmış doğalgaz) ihracatı sağlanacak. Bu sayede uluslararası gaz ticareti hacmi artırılacak ve Türkiye'nin doğalgaz ticaretindeki yeri sağlamlaştırılacak. Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarla elde ettiği LNG'nin ihtiyaçtan fazlası gerek tankerlerle, gerekse diğer depolanma yöntemleriyle başta AB ülkeleri olmak üzere enerjide dışa bağımlı ülkelere satılacak. İhraç edilecek gazın diğer ülkelere satılabilmesi için tek bir ülkeden alınan lisans belgesi yeterli olacak.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın toplantısında, teklifin Türkiye'nin milli maden ve enerji politikaları kapsamında yürütülen faaliyetleri, bölgesel ve küresel ölçekte Türkiye Yüzyılı Vizyonu hedeflerine ulaşılması açısından önem arz ettiğini söyledi. Güler, "Bu politikalar çerçevesinde enerji arz güvenliğinin sağlanması, enerjinin yerlileştirilmesi ve öngörülebilir piyasanın oluşturulması amaçlanıyor" dedi.Teklif ile Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) raporlama sistemi yeniden belirlenecek. Düzenleme ile sodyum, potasyum, lityum, iyot, bor tuzları gibi 100'e yakın endüstriyel hammadde; linyit, taşkömürü, uranyum, toryum, radyum gibi enerji hammaddeleri ve altın, gümüş, platin, bakır, demir, krom, titan ve alüminyum gibi metalik madenler için maden işletme ruhsatları zorunlu olacak.