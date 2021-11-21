Depozito düzenlemesi hayata geçiyor! Kent meydanlarına depozito iade noktası

Çevre Bakanlığı bünyesinde Depozito Yönetim Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi ile geri kazanılabilir atıkların yönetimini daha aktif bir şekilde yürütmek için Türkiye'de bir ilk olarak Türkiye Çevre Ajansı kurulmuştu. Ajansla depozito iade sisteminin daha etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflenirken, depozito yönetim sisteminin işletileceği ve izleneceği online merkezi veri sisteminin hazırlıklarında da son aşamaya gelindi.