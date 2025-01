Depozito Yönetim Sistemi ile 520 milyon euro kazanç

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Depozito Yönetim Sistemini hayata geçiriyor. Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS), ilk olarak Sakarya'da başlatılacak. Sıfır Atık Hareketi'nin yeni adımı olacak DSYS yıl sonuna kadar Türkiye geneline yayılacak. Sistem için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile "Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine ilişkin iş birliği protokolü" imzaladı. Bakan Kurum, "Her yıl 30-35 milyon ton katı atık ortaya çıkmakta. Bu atıkların yüzde 20-25'ini içecek ambalajları oluşturuyor. Ülkemize her yıl 520 milyon euroluk kazanç getirecek ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi'nin en kıymetli adımı olacak Depozito Yönetim Sistemi için gerekli altyapı çalışmalarına başladık. 20 milyardan fazla içeceğin depozito işaretli ambalajlarla piyasaya sürülmesini sağladık. Ambalajlar artık atık değil, depozito iade makinelerindeki hammadde olacak. Her yıl 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak" dedi.