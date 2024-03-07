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Giriş Tarihi: 7.3.2024 11:10 Son Güncelleme: 7.3.2024 11:20

Deprem bölgesindeki konut seferberliği inşaat izinlerine de yansıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde başlatılan konut seferberliği yapı ruhsatlarında da etkisini gösterirken geçen yıl bu bölgede alınan inşaat izni sayısı 68 bin 202'ye ulaştı.

AA
Deprem bölgesindeki konut seferberliği inşaat izinlerine de yansıdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin yaralarını sarma çalışmaları kapsamında deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarına hız verildi.

İnşaat izni olarak da tanımlanan ve yapımına başlanacak konutlar için alınması zorunlu belge niteliğindeki yapı ruhsatına dair son veriler, bölgedeki inşaat seferberliğinin işareti olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremin birinci yıl dönümünde bölgedeki anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, 2 ay içinde 75 bin konutun teslim edileceğini söylemişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yakın zamanda 46 bin konutun teslim edildiğini, diğer yapılan konutlar için teslimatların sürdüğünü ifade etti.

Özhaseki, bu ay içinde verilenlerle anahtar teslimi yapılan konut sayısının 75 bini bulacağını bildirdi.

RUHSATLARDA 2023'ÜN SON ÇEYREĞİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Afet bölgesi ilan edilen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ'da geçen yıl boyunca toplam 68 bin 202 daire için yapı ruhsatı alındı.

Deprem sonrası ilk aylarda gerçekleştirilen arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle yapı ruhsat izinleri sınırlıydı. Özellikle geçen yılın ikinci yarısından itibaren projelerin ön çalışmalarının tamamlanması ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla inşaat izinleri hızla arttı.

Bölgede yılın üçüncü çeyreğini kapsayan temmuz-eylül döneminde 18 bin 99 yapı izni verilirken son çeyrekte (Ekim-Aralık 2023) ruhsat alımı 33 bin 990'ı buldu.

EN BÜYÜK ARTIŞ HATAY VE KAHRAMANMARAŞ'TAKİ İZİN ORANLARINDA

Özellikle geçen yılın ikinci yarısında bölgedeki her ilde ruhsat alımında artış gerçekleşti. En çok yapı ruhsatının verildiği il 13 bin 672 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 13 bin 329 izinle Adana, 13 bin 236 ile Gaziantep ve 11 bin 134 ile Diyarbakır izledi.

Oransal olarak yapı ruhsat izninin en çok arttığı yerler ise depremin en büyük yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta geçen yıl 1336 daire için yapı ruhsatı izni çıktı. Temmuz-eylül döneminde 57 daire için yapı ruhsatı alınırken son çeyrekte bu rakam yüzde 1533 artışla 931'e çıktı.

Hatay'da ise geçen yıl toplam 2 bin 698 daire için yapı ruhsatı verildi. 2023'ün temmuz-eylül döneminde 388 olarak kaydedilen izin belgesi sayısı ekim-aralık döneminde yüzde 331'lik artışla 1672'ye yükseldi.

Afet bölgesindeki illerde 2023'te verilen yapı izin belgelerinin sayısı şöyle:

1.Çeyrek

2.Çeyrek

3.Çeyrek

4.Çeyrek

ADANA

BİNA

479

646

904

842

DAİRE

2385

3117

2993

4834

ADIYAMAN

BİNA

57

20

167

66

DAİRE

634

22

187

368

DİYARBAKIR

BİNA

104

279

671

802

DAİRE

894

1164

3533

5543

ELAZIĞ

BİNA

72

203

301

415

DAİRE

227

801

1134

3074

GAZİANTEP

BİNA

94

119

623

959

DAİRE

466

696

3871

8203

HATAY

BİNA

111

12

114

304

DAİRE

610

28

388

1672

MALATYA

BİNA

128

62

120

287

DAİRE

472

582

826

913

KAHRAMANMARAŞ

BİNA

63

1

53

222

DAİRE

348

0

57

931

ŞANLIURFA

BİNA

75

157

374

640

DAİRE

815

1953

4039

6865

KİLİS

BİNA

15

15

24

51

DAİRE

198

52

250

736

OSMANİYE

BİNA

39

30

167

222

DAİRE

256

393

821

851

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Deprem bölgesindeki konut seferberliği inşaat izinlerine de yansıdı
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