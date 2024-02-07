Deprem bölgesine 14 milyar liralık tarımsal destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ilk andan itibaren AFAD ile koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirtti. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan büyük yıkıma rağmen bölge insanının zor şartlar altında üretime devam ettiğine dikkati çeken Yumaklı, "Bizler de üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli her türlü desteği vererek çiftçilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yumaklı, çalışmalar kapsamında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde üreticilerin mağdur olmaması için tarımsal desteklemeler başta olmak üzere birçok konuda uygulama ve düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti: "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle 2023 üretim yılı için ürün değişikliği başvuru süresi uzatılarak, deprem bölgesindeki çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanmalarında oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçildi. Afet Bölgesi ilan edilen illerimizde ve diğer illerimizde üreticilerin zamanında müracaat yapamayacağı, gecikmeler olabileceği öngörülerek birçok projede destekleme ve hibe başvuru süreleri uzatıldı. Yine deprem afetinden etkilenen illerimizde mazot gübre desteği kapsamında ayni olarak yapılması gereken ödemenin nakdi olarak yapılması suretiyle çiftçilerimizin ihtiyaçlarına yönelik harcama kolaylığı sağlandı. Bu kapsamda, deprem bölgesindeki çiftçilerimize toplam 2 milyar 900 milyon lira mazot gübre destekleme ödemesi yapıldı." Depremden etkilenen 11 ilde hayvanları telef olan ve tarım sigortası yaptıran üreticilere, devlet destekli TARSİM kapsamında 37 milyon lira hasar tazminatı ödendiğine işaret eden Yumaklı, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 127 milyon lira kaynak tahsis edildiğini aktardı.Bitkisel üretimin kesintisiz devam etmesi adına gübre üreticisi firmalarla irtibata geçtiklerini, ilave gübre taleplerinin ivedilikle karşılanması amacıyla koordinasyon sürecini yürüttüklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Depremde hayvanları telef olan vatandaşlarımızın bütün kayıpları birebir karşılanacak' talimatları doğrultusunda, depremden etkilenen illerimizde, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan gibi hayvanları telef olan yetiştiricilerimize bu kayıplarının yerine bedelsiz hayvan dağıtımını tamamladık. Bu kapsamda, toplam 909 milyon lira maliyetli, 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovanı bedelsiz olarak yetiştiricilerimize teslim ettik. Ayrıca deprem bölgesindeki 10 bin 328 arıcımıza 5 bin 358 ton besleme şekerini bedelsiz dağıttık. Depremden etkilenen illerimizde yetiştiricilerimize 1 milyar 372 milyon lira yem desteği ödendi."AFET bölgesi ilan edilen illerde 3 bin orman köylüsü ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri'nin 6 Şubat- 31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki 11.3 milyon lira ORKÖY kredi borçlarını faizsiz olarak 31 Aralık 2023'e kadar ertelediklerini hatırlatan Yumaklı, şöyle devam etti: "Depremden etkilenen illerimizdeki orman köylerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 345.3 milyon lira ek deprem ödeneğiyle birlikte depremden etkilenen illerdeki toplam ORKÖY bütçesi 458.4 milyon liraya yükseltildi. Böylelikle afet bölgesinde bulunan orman köylerimizdeki 4 bin 312 orman köylüsü ailemize 2023'te yüzde 20'si hibe olmak üzere faizsiz ORKÖY desteği sağlandı." Bakan Yumaklı, afet bölgesi içerisinde kalan barajların bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü teknik ekiplerince detaylı olarak incelendiğini, bu çerçevede 110 baraj ve 30 göletin kontrol edildiğini bildirdi.