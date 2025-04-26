Deprem fırsatçısına ceza yağdı

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında iki kat artış uygulayan fırsatçıları Ticaret Bakanlığı affetmedi. Ticaret Bakanlığı, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fahiş fiyat artışı yapanlara toplam 14.5 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem günü yapılan ani fiyat artışlarının tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşlarımızın zor durumda olmasını fırsata çevirmek isteyen kişilerin her biri hakkında 250 bin TL olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin TL ceza uygulanmıştır." Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe deprem sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerin sürdüğünü ve vatandaş mağduriyetini önlemeye yönelik adımların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, yaşanan depremin ardından konutta yüzde 100'ü aşan, otobüs biletlerinde yaklaşık üç kata varan artışlar yapan fırsatçılar olduğunu söylemişti. Küçük, fırsatçılara karşı vatandaşları uyararak, "Bu kapsamda eğer fahiş fiyat artışında bulunan emlakçılar ya da satıcılar varsa bunları Ticaret Bakanlığı'na, Ticaret İl Müdürlükleri'ne ve meslek odalarına şikâyet yoluyla bildirmeliyiz. Bunu yaparken de eğer o gayrimenkulün, taşınmazın hem kiralık hem satılık olarak önceki fiyat bilgilerini biliyorsak, sonraki fiyat bilgilerini de biliyorsak, bu bilgilerle birlikte şikayetçi olmalıyız" dedi. Küçük, Emlakçılar Odası, Ticaret Odası gibi kurum ve kuruluşların da fahiş fiyat uygulayanlara karşı destek olmasını, mesleki anlamda etik ve ahlak dışı uygulamalara engel olmak için elinden geleni yapmasını, kendi meslek mensuplarına karşı yaptırımda bulunmasını ve istismarda bulunan firmaları uyarıp, denetlemesi gerektiğini anlattı.Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, vatandaşların zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacağını belirterek, "İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır" demişti.