Depremde yıkılmıştı: Asırlık lokantalarını prefabrik yapıda yaşatıyorlar

Lokantanın ilk açıldığı dönemde bölgesinin ilk mimari yapılarından birisi olduğunu belirten Ayranpınar, şöyle konuştu:

"Bizden önce farklı işletmeler de burada faaliyet göstermiş. Burası kolay kurulmamış. Ustaların ve babamın çok emeği var. Bu yüzden burayı yaşatmak için çalışıyorum. İşletmemin yıkıldığını görünce tek kelimem, Rabb'im sen verdin, sen aldın tekrardan nasip olur, verirsin inşallah oldu, sonra işimizin başına koyulduk. Bu işletme kolay meydana gelmedi, dördüncü kuşak olarak işletmeyi sürdürmek o günden bu güne dönemin lezzetlerini yaşatmak ve tutturmak kolay değil. Biz de bu tatları yakaladığımız için elimizden geldiğince bayrağı dalgalandırıyoruz."

Ayranpınar, prefabrikte hizmet verdiği yer ile yıkılan yerin farklı olduğunu, bu yüzden zaman zaman yıkılan işletmenin bulunduğu yere giderek o bölgenin havasını teneffüs ettiğini dile getirerek, tekrardan tarihi mekanlara dönmek istediklerini sözlerine ekledi.