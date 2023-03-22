Depremden etkilenen otoyollarda bazı kesimler trafiğe kapatılıyor

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı Kavşağı 223. kilometresi ve Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Dörtyol Kavşağı 204. kilometresinde bulunan ve depremlerden dolayı ağır hasar alan otoyol gişe alanlarının yıkılıp yapılması çalışmaları nedeniyle trafik akışı, otoyol güzergahlarında bulunan alternatif kavşaklardan gerçekleştirilecek.

Bu nedenle Dörtyol Kavşağı, bugün saat 07.00'den itibaren ulaşıma kapatıldı.

Nurdağı Kavşağı kesiminde ise kapatma kararı yarın saat 07.00'den itibaren uygulanacak.