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Giriş Tarihi: 22.3.2023 11:43

Depremden etkilenen otoyollarda bazı kesimler trafiğe kapatılıyor

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) ile Toprakkale-İskenderun otoyollarının bazı kesimlerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan otoyol gişe alanlarının yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağlanamayacak.

AA
Depremden etkilenen otoyollarda bazı kesimler trafiğe kapatılıyor

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı Kavşağı 223. kilometresi ve Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Dörtyol Kavşağı 204. kilometresinde bulunan ve depremlerden dolayı ağır hasar alan otoyol gişe alanlarının yıkılıp yapılması çalışmaları nedeniyle trafik akışı, otoyol güzergahlarında bulunan alternatif kavşaklardan gerçekleştirilecek.

Bu nedenle Dörtyol Kavşağı, bugün saat 07.00'den itibaren ulaşıma kapatıldı.

Nurdağı Kavşağı kesiminde ise kapatma kararı yarın saat 07.00'den itibaren uygulanacak.

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Depremden etkilenen otoyollarda bazı kesimler trafiğe kapatılıyor
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