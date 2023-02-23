Depremzede anne adayları Sağlık Bakanlığı’nın takibinde

Sağlık Bakanlığınca, depremzede gebelerin sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde kayıtlı 10 bin 789 hamile ya da yakını telefonla arandı, 5 bin 431'iyle görüşme gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, acil ve afet durumlarında toplumun diğer gruplarına göre daha çok etkilenen hassas gruplar içinde yer alan hamilelere yönelik depremler sonrası çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından anne adaylarına, gebeliğinin son ayında olanlara öncelik verilmek suretiyle, doğrudan ulaşıldı. Deprem bölgesinde kaydı bulunan ve özellikle gebeliğinin son 3 ayında olanlar tespit edildi.

10 BİN 789 ANNE ADAYI YA DA YAKINI TELEFONLA ARANDI

Son ayında olanlardan başlayarak, hamilelere ulaşan sağlık personelince, tıbbi yardım ihtiyacı olanlara destek sağlandı. Bugüne kadar deprem bölgesinde kaydı olan 10 bin 789 anne adayı ya da yakını telefonla arandı ve 5 bin 431 hamile veya yakınıyla görüşüldü.

"İHTİYAÇ HALİNDE 112 VE AMBULANS DESTEĞİ SAĞLANDI"

Anne adayları ve yakınlarıyla yapılan görüşmelerde, hamilelerin ve lohusaların hem kendilerinin hem de bebeklerinin sağlığını koruyabilmesi, riskli durumların erken dönemde fark edilebilmesi için sağlık kontrollerini aksatmamaları gerektiği belirtildi.

Görüşmelerde, gebeliğinin erken döneminde olanların, sağlık kuruluşlarına başvuruları sırasında gebe olduklarını sağlık personeline bildirmelerinin önemli olduğu vurgulandı.

Anne adaylarına tıbbi yardıma ihtiyaçları olup olmadığının sorulduğu görüşmelerde, ihtiyaç halinde 112 ve ambulans desteği sağlandı. Belirlenen ihtiyaçlar temin edilerek, ulaştırıldı.