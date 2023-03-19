Depremzedeye 130 milyar lira destek ödemesi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, depremlerden etkilenen vatandaşlara yapılacak ayni ve nakdi yardımlar için yaklaşık 130 milyar liralık kaynağa ihtiyaç duyulacağını açıkladı. Başkanlığın hazırladığı rapora göre depremzedelere yapılan 10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemesinin toplam 19.3 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Evi yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olanlara verilen 15 bin lira taşınma yardımı ve bunlardan ev sahibi olanlara aylık 5 bin lira, kiracı olanlara ise aylık 3 bin lira olmak üzere verilecek 1 yıllık kira yardımlarının toplam 33 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için verilecek 100 bin lira ile deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla giden depremzedelere yapılan yakıt yardımlarının toplam 2.2 milyar liraya ulaşacağı düşünülüyor. Depremzedelerin geçici barınmaları için çadır, çadır içi malzeme ve konteyner alımı için yapılacak harcamaların 25 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. Felaketzedelerin konaklama ve iaşe giderlerine tahmini 40.5 milyar lira, diğer harcamalar için ise yaklaşık 10 milyar lira harcama yapılacağı değerlendiriliyor. Hasar gören binaların enkaz kaldırma maliyetinin 41.86 milyar lirayı bulması bekleniyor. Depremde 6 Mart itibarıyla 11 ilde 35 bin 355 bina yıkılırken acil yıkılacak 17 bin 491, ağır hasarlı 179 bin 786, orta hasarlı 40 bin 228 ve tespiti henüz yapılamayan 147 bin 895 bina bulunuyor.