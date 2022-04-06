Dev kruvaziyer yolcu gemisi İstanbul’a geldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve dünya turizmini olumsuz etkileyen pandeminin hafiflemesi ile 7 katlı dev kruvaziyer bin 36 yolcusu ile İstanbul Galataport Limanına yanaştı. Yapılan hesaplamalara göre Galatapart limanının tamamlanması ile 2022 yılında 900 kruvaziyer gemisi ile 1,5 Milyon yolcunun gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Pandemi sürecinin hafiflemesi ve Galataport projesinin gerçekleşmesi ile sekteye uğrayan kruvaziyer turizmi hız kazandı. Yetkililer 2022 yılında Türkiye'ye 900 kruvaziyer gemisi ile 1,5 milyon yolcunun gelmesinin beklendiğini pandemi sonrası ilk geminin İstanbul'da Galataport limanına demirlediğini kaydettiler.

294 metre uzunluğunda 7 katlı Bahama Adaları bayraklı 'Norwegian Jade' isimli dev kruvaziyer gemisi, çoğunluğunu Amerikalı turistlerin oluşturduğu bin 36 yolcu ile Galataport Limanı'na yanaştı. Yolcuların İstanbul'u gezme süreleri içinde tarihi ve turistik yerlerine gezecekleri belirtildi. Sabah saatlerinde İstanbul 'a demirleyen gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Adasına hareket edecek.

"İNGİLTERE'DEKİ TÜRKİYE REKLAMLARI ÇOK İLGİ ÇEKİCİ"

İstanbul'a kruvaziyer gemisi ile gelen Büyük Britanyalı yolcular, İngiltere'de Türkiye ile ilgili yapılan reklemların çok ilgi çekici olduğunu görmek için sabırsızlandıklarını kaydettiler.