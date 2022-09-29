Dev tesiste geri sayım

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Kültür Merkezi, ek hizmet binası, spor salonu ve açık spor tesisleri olmak üzere dört aşamada yürütülen çalışmalarda fiziki gerçekleşme yüzde 85'e ulaştı.

Kültür merkezinde tüm çatı ve cephe kaplama imalatları tamamlanırken, iç mekanlarda salonların tribün ve duvar kaplama imalatları, ısıtma –soğutma, havalandırma kanal ve boru işleri, yangın tesisatları, elektrik kablo çekim işleri devam ediyor. Ek hizmet binasında da çatı ve cephe kaplama ile duvar imalatları, iç mekanlarda ısıtma–soğutma, havalandırma kanal ve boru işleri, yangın tesisatları, elektrik kablo çekim işleri ile duvar boya işleri, seramik zemin kaplama ve mobilya ofis bölme duvar imalatları tamamlandı. Spor salonunda da kaba inşaat ve ince işçilikler tamamlanırken, açık alanda da basketbol ve voleybol sahaları hazırlandı. Otopark ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı.