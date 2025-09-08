Devletin desteği vatandaşın yanında

evlet, doğumdan eğitime, evlilikten ölüme kadar her safhada birçok destek ödeneği ile vatandaşının yanında yer alıyor. Milyarlarca TL'yi bulan yardımlar doğum, emzirme, analık, eğitim öğretim, evlenme ve cenaze ödenekleriyle vatandaşa nefes aldırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Aile Bakanlığı'nın vatandaşlara yönelik destek ödemelerine ilişkin tüm ayrıntılar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...Emzirme ödeneği veya süt parası, doğum yapan sigortalı annelere ya da sigortalı babaların sigortasız eşlerine, bebeklerinin doğumundan sonra bir defaya mahsus olarak ödenen bir devlet desteğidir. 2024 yılında 416 bin 763 kişiye, 357 milyon 86 bin 629 TL emzirme ödemesi yapıldı. Bu ödeme 2025 yılının ilk 8 ayında ise 263 bin 585 kişiye, 324 milyon 792 bin 443 TL olarak gerçekleşti.5510 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 10 haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 2024 yılında; 433 bin 298 rapor üzerinden 8 milyar 858 milyon 217 bin 594 TL analık halinde iş göremezlik ödemesi yapıldı. 2025 yılının ilk sekiz ayında ise bu rakam 267 bin 820 rapor üzerinden 7 milyar 821 milyon 362 bin 921 TL'ye ulaştı.Eğitim öğretim yardımı Şehit, Gazi, Harp, Vazife Malullerinin çocuklarına her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen bir yardımdır. Bu kapsamda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında; ilköğretim (1-8. Sınıflar) öğrencileri için 13.616,94 TL, ortaöğretim öğrencileri için 20.425,41 TL ve yükseköğretim öğrencileri için 27.233,88 TL tutarında eğitim ve öğretim yardımı ödendi. 2024-2025 öğretim yılında 18 bin 522 kişiye, 351 milyon 643 bin 859 TL ödeme yapıldı.Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir. Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği 2024 yılında 5 milyon 469 bin 435 rapora 21 milyar 38 milyon 122 bin 406 TL ödeme olarak gerçekleşti. 2025 yılında ise 3 milyon 328 bin 997 rapora 18 milyar 760 milyon 516 bin 565 TL ödeme yapıldı.Kamuoyunda "çeyiz yadımı" olarak bilinen bu yardım, SGK'dan ölüm geliri veya ölüm aylığı alan hak sahiplerine, bu gelir veya aylığı almakta iken evlenmeleri durumunda yapılan toptan ödemeyi ifade ediyor. Ödeme miktarı dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı kadardır. Evlenme yardımı, 2024 yılında; 20 bin 518 kişiye 1 milyar 971 milyon 227 bin 388 TL yapıldı. 2025 yılında ise bu rakam 11 bin 488 kişiye 1 milyar 465 milyon 807 bin 270 TL olarak geçekleşti.Cenaze ödeneği, SGK tarafından ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır. Cenaze ödeneği; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine verilir. Ölüm parası alabilmek için, vefat eden kişinin en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması gerekir. 2024 yılında; 277 bin 423 kişiye, 1 milyar 182 milyon 89 bin 820 TL cenaze demesi yapıldı. 2025 yılının ilk 8 ayında da 189 bin 568 kişiye, 1 milyar 139 milyon 562 bin 326 TL ödeme gerçekleşti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise Aile Yılı kapsamında birçok destek projesini hayata geçirdi. 2025 yılının ilk 8 ayında 383 bin 691 anneye 3.5 milyar lira doğum yardımı sağlandı. 151 bin çift Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. 42 markayla bin 331 indirim anlaşması imzandı. 81 ilde 9 binin üzerinde Aile Yılı etkinliğinde vatandaşlarla buluşuldu. 128 bin hanede ise sıfır atık uygulaması hayata geçirildi.