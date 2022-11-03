Devletin desteğiyle kurulan tesiste 2 bin ton Siirt Fıstığı işleniyor

"SİİRT FISTIĞININ HAK ETTİĞİ DEĞERE ULAŞMASINI İSTİYORUZ"

Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi Müdürü Sinan Çelik, tesis olarak Siirt fıstığının kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Fıstığın hem Siirt'in ekonomisi hem de şehrin tanıtımı için önemli bir ürün olduğunu dile getiren Çelik, "Bağımsız şirketlerce yapılan çalışmalar sonucu tesisimiz 'yön belirleyen' şirketler kategorisinde yerini aldı. Siirt fıstığının tüm dünyaya tanıtılarak hak ettiği değere ulaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Tesiste çalışan kadınlardan Elvan Erten, fıstığın ayıklama ve kavurma gibi birçok aşamadan geçtikten sonra müşteriye ulaştığını belirtti.