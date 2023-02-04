"Devrim" otomobilinden etkilendi: KOSGEB girişimine destek verdi

"YAPTIĞIMIZ İŞ İNSANLARA PEK MANTIKLI GELMİYORDU"

Altunbaş, çocukluğundan beri motorlu taşıtlara merakının olduğunu ve off-road etkinlikleriyle bu merakının körüklendiğini söyledi.

Bir arazi aracı almaktansa kendi aracını yapmaya karar verdiğini belirten Altunbaş, şunları dile getirdi:

"Sanayi köşesinde bir dükkan tuttum, yaşlı bir amcayla internetten araştırarak, deneme yanılma yoluyla yapıyorduk. İlk yaptığımız aracın arkası yamuktu. Ortaya bir şey çıkarıp bahçeye koyduğumuzda başında sürekli insanlar toplanıyordu. Biz bile araca yanaşamıyorduk ve sürekli sorular soruyorlardı. Bor gibi bir yerde garip geliyordu insanlara, sonra dükkanın etrafını kapattım ve çalışmaya devam ettim. İnsanlar bu şekilde merakla bizi seyrediyordu ve yaptığımız iş insanlara pek mantıklı gelmiyordu. Bazıları 'Helal olsun, iyi yapıyorsunuz' diyordu, bazıları da 'Neyle uğraşıyorsunuz, bu ne' falan diyordu, her çeşit tepkiyi aldık. Otomobildeki lastiklerimiz traktör lastiği, jantlarımız araba jantı, aynalar motosiklet aynasıdır ve koltukları başka bir aracın koltuğuna ait."

Yaptıkları aracı başarıyla çalıştırdıktan sonra başka araçlar yapmak için daha çok heveslendiklerini anlatan Altunbaş, işin büyüdüğünü ve yaptıkları araçları satmaya başladıklarını ifade etti.