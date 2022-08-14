Dijital dönüşüm devrimi hızlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Ülkemiz ve şirketlerimiz açısından çok önemli fırsatları da barındıran bir dijital dönüşüm süreci içindeyiz. 5G'den yapay zekâya, nesnelerin internetinden blok zincire, mobil finans ve ödeme uygulamalarından büyük veriye, verinin gizliliğine ve siber güvenliğe kadar yeni teknolojilerin, önümüzdeki dönemde ekonomimizi ve toplumsal yaşamımızı daha da fazla şekillendirmesi bekleniyor" dedi. BTK Başkanı Karagözoğlu, "Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Gelişmeler, Yenilikler ve Örnek Çalışmalar Bülteni" için kaleme aldığı yazıda, dünyada haberleşme teknolojilerinin ve altyapılarının büyük bir hızla geliştiği, dijital dönüşümün tüm sektörlerin gelecek vizyonlarının belirleyici unsuru haline geldiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin de içinde çok önemli fırsatları barındıran bir dijital dönüşüm süreci içerisinde olduğunu vurguladı. Karagözoğlu, şunları söyledi:"Elektronik haberleşme altyapılarının her zaman daha iyiye götürülmesi ve herkese eşit şartlarda sağlıklı iletişim altyapısı sunulmasının sağlanması çabaları bu dönemde daha da artıyor. Gelişen genişbant erişim imkânları ve artan hızlar ile internet üzerinden birbirleriyle veri alışverişi yapan cihaz sayısı da sürekli artmaktadır. Bunun neticesinde giyilebilir teknolojilerden yapay zekâ ile donatılmış cihazlara kadar pek çok yeni ürün sadece endüstriyel seviyede değil tüketici elektroniği pazarında da yerini alıyor."BUGÜN Türkiye gibi pek çok ülkenin 5G konusunda çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Karagözoğlu, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyadaki aboneliklerin yaklaşık yüzde 20'sinin 5G abonesi olması ve 5G şebekelerinin 2026'ya kadar dünya nüfusunun yüzde 60'ını kapsaması bekleniyor. Hizmete başlamasının ardından geçen dört yılda 4.5G abonelerinin toplam mobil abonelere oranının yüzde 92'yi aşmış olması bekleniyor" dedi.