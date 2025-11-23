Dijitalde güçlenecek

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, MAPIC'in hem stratejik hem de operasyonel açıdan son derece verimli bir platform olduğunu belirterek, "Özellikle MENA bölgesindeki perakende paydaşlarıyla yaptığımız birebir görüşmeler, bu coğrafyada uzun vadeli bir varlık oluşturma hedefimizin ne kadar doğru konumlandığını bir kez daha gösterdi. CIS bölgesinde ve Avrupa'da marka genişleme stratejimiz doğrultusunda, mağaza sayımızı artırmaya yönelik güçlü ve somut adımlar attık. Bu pazarlardaki önemli portföy sahipleriyle prensip anlaşmalarına vardık" dedi.MAPIC Fuarı'nda Türk markalarının perakende gücünü aynı çatı altında temsil etmesinin, uluslararası yatırımcılar nezdinde son derece etkili bir birliktelik mesajı verdiğini anlatan Suerdem, "Bizler de bu yılki fuarda, Türk markalarının kolektif duruşunun global arenada nasıl pozitif bir izlenim yarattığını çok net gözlemledik. Bu sinerji yalnızca imaj anlamında değil, aynı zamanda iş hacminin artmasına katkı sağlayan bir güç unsuru. Şirketimiz açısından fuar, uluslararası bağlantılarımızı derinleştirdiğimiz, farklı coğrafyalarda yeni fırsatları daha somut hale getirdiğimiz ve marka bilinirliğimizi küresel arenada güçlendirdiğimiz kritik bir platform oldu. Türk perakendecilerinin birlikte katılımının gelecek yıllarda da devam edeceğine, ülke markasına katkı sunmayı sürdüreceğine inanıyoruz" diye konuştu.2026'nın şirketleri açısından global ölçekte büyüyecekleri bir yıl olacağını anlatan Suerdem, "Yurtdışında iki temel stratejik hattımız bulunuyor: Birincisi, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde doğrudan yatırımlarımızı artırarak mağaza operasyonlarımızı daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir yapıya taşımak. İkincisi ise henüz giriş yapmadığımız Ortadoğu pazarlarında, bölgesel dinamiklere uygun, ölçeklenebilir stratejik ortaklıklarla markamızın global erişimini büyütmek. Yurtiçinde daha seçici, bir büyüme modeli uygulayacağız" açıklamasını yaptı.