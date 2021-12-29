Dijitalleşme için fırsat yılı

Turkcell
'in, 27 yıldır Türkiye
'ye en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten şirketlerden biri olduğunu belirten Genel Müdür Murat Erkan
, "Bu anlayıştan hareketle, Türkiye'yi küresel ölçekte temsil eden bir teknoloji şirketi olarak dijitalleşme hedefimizi 2021'deki hızımızla 2022'de de sürdüreceğiz. Faaliyetlerimizi her alanda sürdürülebilir değerlerle yürütüyoruz. 2022'de de bu böyle devam edecek" dedi.
REKOR MÜŞTERİ KAZANIMI
Pandemi döneminde artan dijital tüketimi ve değişen müşteri alışkanlıklarını yakından takip ettiklerine dikkat çeken Erkan, "Bunun bir sonucu olarak rekor müşteri kazanımı ile 2021 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.3 artışla 9.4 milyar TL gelir elde ettik. Net kâr yüzde 18 artışla 1.4 milyar TL olurken, bu tüm zamanların en yüksek çeyreklik rakamını işaret etti. Turkcell, 2021'in üçüncü çeyreğinde 1.2 milyon yeni müşteri kazanarak son 14 yılın en yüksek çeyreklik net müşteri kazanımına ulaştı. Turkcell olarak '1 milyon yeni müşteri' hedefi ile başladığımız yılın ilk 9 ayında 2.5 milyon müşteri kazanımına imza attık, bu hedefi yeni yılda da sürdüreceğiz" dedi. Murat Erkan, 2022 yılı ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: "Turkcell olarak ülkemizde 2022'yle birlikte pandemiyle şekillenen ekonomik düzende, 'yeni normalde' de yeni fırsatlar ve yükselmeler olacağını öngörüyoruz. Kendi sektörümüz ve teknoloji alanındaki gelişmeler hem dünyada hem de ülkemizde hızlı değişim ve dönüşüm içinde. Bir teknoloji şirketi olarak dijitalleşme kasımız sayesinde, bireysel ve kurumsal müşterilerimize bir ekosistem olarak sunduğumuz stratejik ana odaklarımız olan dijital servisler, ürün ve hizmetlerimizle ülkemizin teknolojiyle entegrasyonu ve dijitalleşme hedefleri için 2022 yılını bir fırsat yılı olarak görüyoruz. Dünyadaki teknolojik gelişmeler ile pandeminin dönüştürücü ve hızlandırıcı etkisi, özellikle sektörümüzde bize yeni fırsatlar açacak."
2022'DE 1.5 MİLYAR EK YATIRIM
Pandeminin etkisinde tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle yepyeni bir ivme kazanan e-ticaret sektörü ve online alışveriş
pazarı, evden çalışma ve hibrit çalışma, uzaktan eğitim gibi değişimlerin internet altyapılarının önemini ortaya koyduğuna işaret eden Erkan, "Dijital Türkiye için fiber seferberliği başlattık. Son 10 yılda 7.6 milyar TL yatırım yaptığımız fiber altyapıya 2022 yılında ise yaklaşık 1.5 milyar TL ek yatırım gerçekleştireceğiz. Dijital Türkiye hedefimize toprağın altında fiber ağlar, üzerinde ise ürün, servis ve hizmetlerimizle ilerleyeceğiz" diye konuştu.
TÜRKİYE MERKEZ OLUYOR
Murat Erkan, 2022'yi Türkiye için, "Türkiye; genç nüfusa sahip, teknolojiyi seven, teknolojik gelişmelere hızlı ayak uyduran ve tüketen ve dijitalleşmeyi hedefleyen şirketlere sahip bir ülke olarak bünyesinde barındırdığı bu potansiyellerle 2022 yılının ve gelecek yılların şekillenmesinde özellikle bölgemizde ve dünyada etkili olacak. Türkiye, pandemi sonrası dönemde oluşacak yeni küresel üretim ve lojistik haritasında önemli bir merkez olma fırsatını değerlendirecek. Dijitalleşmenin getirisiyle, teknolojinin içine doğan genç nüfus potansiyeliyle, ekosisteme dahil olan yerli yeni girişimlerle, üretilen yeni teknolojilerle 2022 yılı ve sonrası için de avantajlı bir konuma ulaşacak" şeklinde değerlendirdi.