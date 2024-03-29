Dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomi yol haritasına duyulan güvenle dış kaynak akışının bu yıl da devam ettiğini belirterek, "Uygulamaya koyduğumuz program sayesinde Türkiye'nin dış finansmana erişimi güçlü seyrine devam ediyor. Haziran-Ocak döneminde orta-uzun vadeli dış borç çevirme oranı bankalarda yüzde 140'a, reel sektörde yüzde 113'e ulaştı. Son olarak Dünya Bankası'ndan enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve yeşil dönüşümün desteklenmesi için 1.5 milyar dolar kaynak sağladık" dedi.Dış finansman kuruluşlarından, ülkedeki kurumlara proje finansmanı kapsamında kaynak sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, son olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) deprem bölgesi için açıkladığı 1.5 milyar euroluk finansman paketi kapsamında 500 milyon euroluk desteğe yönelik mutabakat zaptının imzalandığını anımsattı. EBRD'nin ardından Dünya Bankası'ndan da 3 proje için destek sağlandığı bilgisini veren Şimşek, "Dünya Bankası ile yürüttüğümüz verimli işbirliği kapsamında 3 ayrı proje finansmanı için 1.5 milyar dolar temin ettik.Söz konusu kaynak, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi amaçları için kullanılacak" diye konuştu. Şimşek, finansmanı Dünya Bankası'ndan sağlanacak yaklaşık 1.5 milyar dolar tutarındaki 3 projenin Bankanın İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığına dikkati çekerek söz konusu projelere ilişkin bilgi verdi. Bu kapsamda ilk olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından yürütülecek "Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi" kapsamında TKYB ve TSKB'ye yaklaşık 697 milyon dolar kaynak sağlanacağını belirten Şimşek, "Projeyle şirketlerin güneş panelleri ve batarya yoluyla elektrik depolama sistemlerine yönelik yatırımları desteklenecek. Böylece oluşturulacak ekonomik büyüklüğün 1 milyar doları geçmesi bekleniyor" ifadesini kullandı.Şimşek, yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilerek Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin destekleneceğine dikkati çekerek, "İkinci olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülecek 'Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi' için yaklaşık 400 milyon dolar tutarında kredi sağlanacak. Projeyle yeşil geçişten olumsuz etkilenmesi beklenen sektörler desteklenecek" dedi.Şimşek, TKYB tarafından yürütülecek "Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltım Projesi" için TKYB'ye yaklaşık 416.7 milyon dolar kredi sağlanacağını bildirdi. Şimşek, "Projeyle KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanarak daha yeşil üretim sistemlerine geçişleri desteklenecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve kapsayıcı yeşil dönüşümün sağlanması için Dünya Bankası ile güçlü işbirliğimizi sürdürüyoruz. Cari dengeyi gözetirken kaynaklarımızı daha üretken ve verimli alanlara yönlendireceğiz" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, geçen yıl uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden Türkiye'deki çeşitli sektörlere sağlanan dış kaynak tutarının 8.8 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Sağlanan bu kaynaklar, hem Türkiye'ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.