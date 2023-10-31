Dış ticaret açığı yüzde 47.8 geriledi

Türkiyeİstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye'nin ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0.5 düşerek 22 milyar 490 milyon dolara, ithalatı yüzde 14.6 azalışla 27 milyar 501 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı da eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47.8 azalarak 9 milyar 607 milyon dolardan 5 milyar 12 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı Eylül 2022'de yüzde 70.2 iken geçen ay yüzde 81.8'e yükseldi.