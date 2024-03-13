DMM’den ’Hafize Gaye Erkan’ açıklaması: İddialar asılsız!

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, 'Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı' iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de DMM'nin açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.