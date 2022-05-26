Doğal afetlere karşı koruma kalkanı sigorta

Tüm dünyayı ve geleceğimizi tehdit eden en büyük endişelerden biri iklim değişikliği ve bağlantılı olarak gelişen hava olayları. Son dönemin küresel risk raporlarında ilk 5 risk arasında yer alan ve son yıllarda hızla etkisini artıran iklim krizi, sadece çevre bağlantılı değil; sanayi, ticaret, ekonomi ve sosyal hayatta da yıkıcı etki ve hasarlar yaratarak tehdit oluşturmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "İklim krizi risk listelerinde keskin bir yükseliş yaşıyor. Aşırı sıcaklık ve kuraklık sonucu meydana gelen yangınlar ve katastrofik olayların frekans ve şiddetinin artması gibi iklim değişikliği kaynaklı olaylar, ardında bırakacağı hasarın boyutunun da yükselmesine sebep olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda geleceğin riskleri olarak gösterilen iklim krizi ve buna bağlantılı olarak aşırı sıcaklıklar ve aşırı hava olayları, artık acil olarak aksiyon alınması gereken riskler kategorisinde başta geliyor" şeklinde konuştu.İklim değişikliğine neden olan en temel sebep atmosferde biriken sera gazlarının yeryüzünün sıcaklık seviyesini artırması olarak gösteriliyor. İklim değişikliğinin sebep olacağı diğer olaylar ve bu olayların çözümleri konusunda yorumlarda bulunan Nihat Kırmızı, "Karbon salınımını azaltmazsak mücadele etmek zorunda kalacağımız yeni tehlikeler, yeni salgınlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ülkemizin coğrafyasında mevcut olan Rüzgâr - Güneş - Jeotermal enerjilerine sağlanacak ek teşvikler ile iklim değişikliğinden en az etkilenebilecek ülkeler arasına girebiliriz. Sıfır karbon hedefi ile yenilenebilir enerji noktasında yapılacak yeni yatırımlar sürdürülebilirliğe destek sağlarken, Türkiye ekonomisi ve sigorta sektörümüzün de büyümesine pozitif ivme kazandıracaktır" dedi. Meydana gelme olasılığı en yüksek risklerden birinin afetlerden kaynaklanan maddi hasarlar olduğunu söyleyen Kırmızı, "Süregelen iklim krizinin de etkileriyle yangın, sel, su baskını, dolu, aşırı yağış vb. olaylar ile daha sık karşılaşmaya başladık. Bu gibi afetleri önceden tahmin etmek zor olsa da alınabilecek önlemlerin başında sigorta geliyor. Doğa Sigorta olarak hasar sonrası hızlıca ödemeleri gerçekleştirerek sigortalılarımızın hayatına kaldığı yerden devam etmelerinde destek oluyoruz. KOBİ Paket Sigorta Poliçesi; yangın, sel, dolu gibi hasar durumlarında tam güvence sunuyor" dedi.