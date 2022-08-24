Doğalgaz tüketimi mayısta % 10 azaldı

Yaptığı yatırımlarla rüzgârda 11 bin megavat, güneşte de 8 bin megavat kurulu güce ulaşan Türkiye, yenilenebilir enerjinin payını giderek artırıyor. Küresel ihtiyaçlar doğrultusunda "Sıfır karbon" hedefiyle hareket eden Türkiye'de enerji kullanımı da buna göre şekilleniyor. Son verilere göre, bu yılın mayıs ayında doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 (361 milyon metreküp) azalarak 3.4 milyar metreküp oldu. Bu kullanım içinde konutlarda tüketilen doğalgaz miktarı geçen yıla göre yüzde 6 artarken, sanayide yüzde 1, elektrik santrallerinde ise yüzde 33 azaldı. Genel olarak bakıldığında, ortalama hane başı tüketim, tüm bölgelerde önceki aya göre yaklaşık yüzde 60 azaldı.