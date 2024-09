Doğalgazda tedarik yelpazesi genişliyor

Türkiye, doğalgazda tedarik yelpazesini genişletecek adımlar atmaya devam ediyor. Daha önce 3 küresel şirketle imzalanan anlaşmalara bir yenisi daha eklendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ABD temasları sırasında BOTAŞ ile TotalEnergies, 10 yıllık LNG anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Total, 2027'den itibaren her yıl yaklaşık 1.6 milyar metreküplük toplam 16 adet LNG kargosu temin edecek. ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 Fuarı ve Konferansı'nda TotalEnergies ile BOTAŞ arasında anlaşma imzalandı. Anlaşmaya, Bakan Bayraktar refakat ederken, BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile TotalEnergies LNG Kıdemli Başkan Yardımcısı Gregory Joffroy imzaları attı.Anlaşmaya göre TotalEnergies, 2027 yılından itibaren her yıl yaklaşık 1.6 milyar metreküplük 16 adet LNG kargosu temin edecek. BOTAŞ, LNG'nin bir kısmını ABD'deki dolum limanlarından, bir kısmını da Türkiye ve Avrupa terminallerinden teslim alabilecek. Anlaşmayla Türkiye'nin doğalgaz tedarik portföyü çeşitlenecek. BOTAŞ bu ve benzeri anlaşmalarla ilave operasyonel ve ticari kabiliyetler elde ederek küresel piyasada daha güçlenecek.İmza töreni sonrasında açıklama yapan Bakan Bayraktar, doğalgazı farklı kaynaklardan tedarik etmeyi hedeflediklerini ve buna göre altyapıya yatırım yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız yatırımlarla bugün Türkiye, yıllık olarak kullandığı gaz ihtiyacının rahatlıkla yarısını sıvılaştırılmış şekilde alabilecek hale geldi. Bugüne kadar sadece spot bazlı olarak yaptığımız LNG kargo alımlarımızı artık bugün burada yaptığımız anlaşmalarla uzun döneme yayar hale geldik" dedi.Bayraktar, Total ile yapılan anlaşmanın 10 yılı kapsadığı kaydederek, "2027 yılından başlamak suretiyle 10 yıl boyunca her yıl yaklaşık 1.6 milyar metreküp toplamda 16 kargoluk LNG'nin Türkiye'ye teslimini içeriyor. Dolayısıyla toplamına baktığınıza 16 milyar metreküplük bir anlaşma" diye konuştu. Türkiye'nin mevcut altyapısıyla ihtiyacının üzerindeki gazı alabilecek hale geldiğini belirten Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim, uluslararası boru hattı projeleri ve LNG altyapısıyla Türkiye'nin giriş kapasitesinin yaklaşık 80 milyar metreküpü rahatlıkla karşılayabilecek durumda olduğunu söyledi.Bayraktar, Türkiye'nin 50-55 milyar metreküplük tüketimi ile Avrupa'nın 4. en büyük doğal gaz piyasası olduğu düşünüldüğünde kalan miktarı Avrupa'ya ihraç edebileceğini vurgulayarak "Türkiye'de farklı kaynaklardan gelen gazların karışması suretiyle bir Türk Harmanı oluşturuyoruz. Bu karışımı da Avrupa'daki müşterilere özellikle Güney Doğu Avrupa'daki gaz ihtiyacı olan ülkelere sunabilecek hale gelmiş durumdayız. Şu anda Bulgaristan'a, Romanya'ya, Macaristan'a bu gazı ihraç ediyoruz. Bunu inşallah daha büyük miktarlarda da Türkiye olarak BOTAŞ olarak yapacağız" dedi.Türkiye, yaptığı bu son anlaşma ile sıvılaştırılmış doğal gaz alanında son 4 ayda 4 uzun süreli anlaşma imzalamış oldu. Geçen mayıs ayında BOTAŞ, 2 ayrı şirket ile 10 yıl süreyle LNG alımı ile ilgili anlaşmaya varmıştı. Eylül ayında da BOTAŞ ile Shell, 2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosu teslimatı konusunda mutabık kalmıştı.Bakan Bayraktar, ABD'de Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi, Nijerya Petrol Kaynakları Devlet Bakanı Ekperikpe Ekpo, Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Shri Hardeep S. Puri, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sayın Geoffrey Pyatt, Vitol CEO'su Russel Hardy ve Baker Hughes CEO'su Lorenzo Simonelli ile bir araya geldi.