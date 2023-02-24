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Haberler Ekonomi Haberleri Doğrudan teminle kamu alımlarında deprem nedeniyle artırılan limitin süresi uzatıldı
Giriş Tarihi: 24.2.2023 09:15

Doğrudan teminle kamu alımlarında deprem nedeniyle artırılan limitin süresi uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik doğrudan temin yoluyla yapılacak kamu alımlarında 5 milyon liraya çıkarılan parasal limitin süresi olağanüstü halin (OHAL) sonuna kadar uzatıldı.

AA
Doğrudan teminle kamu alımlarında deprem nedeniyle artırılan limitin süresi uzatıldı

Doğrudan teminle kamu alımlarında deprem nedeniyle artırılan limitin süresine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, buralardaki veya diğer illerdeki idarelerin doğrudan temin yoluyla yapacakları alımlarda uygulanacak parasal limitler 5 milyon liraya çıkarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce 28 Şubat 2023'e kadar tanımlanan bu uygulamanın süresi OHAL sonuna kadar uzatıldı.

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Doğrudan teminle kamu alımlarında deprem nedeniyle artırılan limitin süresi uzatıldı
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