Doğrudan yatırımlar % 46 arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bütçesi için 2026 yılında 21 milyar 287 milyon lira ödenek öngörüldüğünü, bunun yüzde 41.2'sinin Barışı Destekleme Faaliyetlerine, Acil Destek Giderlerine, Yatırım ve Finans Ofisine hazine yardımı olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacağını bildirdi.

GİRİŞİMLERDE PATLAMA

Ülkenin girişimcilik ekosisteminin son 5 yılda büyük bir ivme yakalayarak bölgesel bir merkez olma yolunda güçlü bir konuma ulaştığını vurgulayan Yılmaz, "2010-2020 arasında Türk girişimcilerine 815 milyon dolar yatırım yapılmışken, 2021 yılından bu yana toplam yatırım tutarı 5.6 milyar dolara ulaşmıştır. 2024 yılında ülkemiz, erken aşama yatırımlarda Avrupa'da 12'nci, MENA bölgesinde 3'üncü sırada yer almıştır" diye konuştu.

284 MİLYAR DOLAR GİRİŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin çektiği uluslararası doğrudan yatırım (UDY) tutarının, 1973-2002 döneminde 15 milyar dolarken, 2003 yılından bugüne yaklaşık 284 milyar dolar olduğuna işaret ederek, "2025 yılının 9 ayında uluslararası doğrudan yatırım girişleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 11.4 milyar dolara ulaşmış, son 12 ayda ise 15.3 milyar dolar ile son dönemdeki en güçlü performansını ortaya koymuştur" dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın faaliyetlerine değinen Yılmaz, "2002 yılında, 56 firma ve 62 proje ile yürütülen, yaklaşık yüzde 80 dışa bağımlı savunma sanayii sektörü, günümüze gelindiğinde, 3 bin 500'den fazla firma ve 1.400'ün üzerinde proje ile yüzde 82 yerlilik oranına ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.