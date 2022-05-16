Doğu Akdeniz kritik görev! Tarih belli oldu





İLK GÖREV TEMMUZ'DA



Doğu Akdeniz'de görev yapacak olan yeni nesil gemi Akdeniz'deki derin deniz arama ve tarama faaliyetlerine katkıda bulunacak. Gemi, 3 bin 600 metreye kadar operasyon yapabiliyor. 12 bin 200 metreye kadar da sondaj yapma özelliğine sahip olan gemi, 7'nci nesil olarak nitelendiriliyor