Dönüşümde kira desteği arttı: 8 bin TL

Kentsel dönüşümde vatandaşa verilen destekler artıyor. Evi dönüşüme giren vatandaşa verilen kira desteği miktarı yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da evi kentsel dönüşüme girenlere verilecek kira desteğinin 8 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. Kurum, "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.Bakan Kurum'un verdiği bilgiye göre, kira desteği Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 TL'den 6 bin 500 TL'ye, diğer büyükşehirlerde ise 3 bin 750 liradan 5 bin 500 TL'ye, kalan tüm illerde de 3 bin liradan 4 bin 500 TL'ye çıktı.Bakanlık, riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en fazla 48 ay kira yardımı sağlıyor. Kira desteğinin yanında faiz destekli dönüşüm kredisi verilirken aynı zamanda tapu, noter, damga vergisi gibi harçlardan muafiyet sağlanıyor. Ayrıca vatandaş müteahhitle kat karşılığı anlaşma yapmadan evini kendi dönüştürürse yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödüyor. İstanbul özelinde ise 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası uygun şartlarda kredi şeklinde her daire için 1.5 milyon liralık destek sağlanıyor.ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katıldı. İstanbul'un tüm ilçelerinde de dönüşüm seferberliğinin 12 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ettiğine işaret eden Kurum, şöyle devam etti: "Şu ana kadar, 907 bin ev ve iş yerimizin dönüşümünü başarıyla tamamladık. Üsküdar Mehmet Akif, Ferah, Kirazlıtepe'den Ümraniye'ye; Güngören Tozkoparan'dan Fikirtepe ve Esenler'e kadar 39 ilçemizde zamanla yarışmaya devam ediyoruz; her gün yüzlerce yeni yuvamızı kardeşlerimize teslim ediyoruz. Hamdolsun, bugün İstanbul'un her köşesinde, 964 mahallesinde izimiz var, eserimiz var, projemiz var. İnanın, girilemez denilen yerlere giriyoruz, yapılamaz denilen yerleri yapıyoruz. Yerinde, gönüllü ve hızlı bir şekilde; İstanbul'da tam 193 bin yuvamızın yenilenme sürecini sürdürüyoruz. İnanın, İstanbul için kaybedecek zamanımız yok! Çünkü bu güzelim şehirdeki 1.5 milyon ev ve iş yerimiz için deprem riski devam ed-i yor. Üstelik bunların, 600 bini her an çökme riskiyle karşı karşıya. İstanbul'da konuşma zamanı çoktan geçmiştir, zaman artık İstanbul'u kurtarma zamanıdır."