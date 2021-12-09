Dorak Holding’e Japonya’dan başkonsolosluk ödülü

JAPONYA
ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı anlayış ve dostça ilişkilerin gelişimine katkıda bulunan kişi veya gruplara sunulan, Japonya'nın yurtdışı temsilciliklerindeki başkonsoloslar tarafından tevdi edilen Japonya Başkonsolosu Ödülü Dorak Holding
Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pilav
'a Başkonsolos Nishimaki Hisao tarafından takdim edildi. Başkonsolos Nishimaki, "Mustafa Pilav, 1971 yılında kurulan Dorak Tour
'un yanı sıra 2011'den itibaren Dorak Holding'i kurarak çatısı altında turizm firması, restoran ve otel gibi işletmeleri yönetmiş ve Japon turistlerin Türkiye
seyahatini düzenleyen en büyük seyahat şirketi olarak Japon turistlerin Türkiye'de güvenli ve keyifli gezilerinin gerçekleşmesiyle, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Japon turistlerin artması vesilesiyle Japonya'daki Türkiye imajının güçlenmesine katkı sağlamıştır. Bu katkıları dolayısıyla kendisine Başkonsolos Ödülü takdim edilmiştir" şeklinde konuştu. Bu ödülü almaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Dorak Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pilav ise ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "23 yıldır sektörün içindeyim ve büyük zevkle her iki ülkenin insanlarının birbirlerini daha iyi tanıması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu noktada Başkonsolos Nishimaki başta olmak üzere desteklerini eksik etmeyen Japonya Başkonsolosluğu
'na teşekkür ediyorum."