Dövizden TL’ye geçene Merkez’den güvence





DÖNÜŞÜMDE İLK KUR: 12.348 TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kurları açıklamaya dün başladı. TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre dolar/ TL kuru 12.3480, euro kuru 13.9125, sterlin kuru ise 16.3622 TL olarak belirlendi. Buna göre 90 gün sonunda eğer kur 12.74 TL'nin üzerinde olursa Hazine aradaki farkı mudiye ödeyecek. TCMB, aralarında euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı ve İngiliz Sterlini'nin de olduğu toplam 22 para birimi için kur açıklanıyor. Öte yandan TCMB, 1 Aralık'ta satım yönünde yapılan ilk döviz müdahalesinin büyüklüğünü 844 milyon dolar olarak açıkladı.