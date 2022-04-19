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Giriş Tarihi: 20.4.2022

Dövize endeksli menkul satışlar TL’yle yapılacak

Dövize endeksli menkul satışlar TL’yle yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk lirasının kıymetini korumak için düzenlenen mevzuatta iki kritik düzenlemeye gitti. Dövize endeksli taşıt satış sözleşmeleri dışındaki menkul satış sözleşmelerinde ödemeler Türk Lirası'yla yapılacak. Türkiye'de yerleşik kişiler bugüne kadar kendi aralarında akdedecekleri taşıt dışındaki menkul satış sözleşmelerinde bedeli ve bundan kaynaklı ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli kararlaştırabiliyordu. Tebliğle söz konusu sözleşmelere ilişkin ödeme yükümlülüklerinin TL ile yapılması ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi. Bir önemli değişiklik de kamu sözleşmelerinde yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve kiralama dışındaki sözleşmelerde, sözleşme bedeli ve bundan kaynaklı diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden ya da dövize endeksli kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkün oldu. Söz konusu kamu sözleşmelerinde döviz cinsi veya dövize endeksli ödeme yapılabilecek, kabul edilebilecek.
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Dövize endeksli menkul satışlar TL’yle yapılacak
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