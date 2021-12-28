Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri DSİ: 100 yıllık hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz
Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:16 Son Güncelleme: 28.12.2021 11:38

DSİ: 100 yıllık hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
DSİ: 100 yıllık hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz

Devlet Su İşleri (DSİ) Yerli ve Milli Mega Projeleri tamamlayarak milletin istifadesine sunuyor, Kırsal Kalkınmayı sağlayarak, Milli Ekonomiye katkı sağlıyor.100 yıllık hayali gerçekleştirildiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “2000’li yılların başında yüzde 6 olan modern sulama oranı yüzde 29’a yükseltildi” dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız; 2021 yılı içerisinde yapılan projeleri değerlendirdi. Yıldız; devasa projeleri tamamlayarak milletin hizmetine sunduklarını ifade etti. Yıldız, "Açılışını 6 Kasım 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yaptığımız, önyüzü beton kaplı baraj tipinde dolgu hacmi bakımından Dünya 1'incisi Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santralinde toplam 6 ünitenin tamamı devreye alınmıştır. 6 Milyon nüfuslu bir şehrin (Ankara'nın) yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak 1.200 MW kurulu güce sahip olan proje ile yıllık 4 Milyar kWh hidroelektrik enerji üretilmekte, milli ekonomiye yıllık 3 Milyar Lira katkı sağlanmaktadır." şeklinde konuştu.

YUSUFELİ BARAJINDA SONA DOĞRU

Tamamlandığında dünyanın en yüksek 3'üncü büyük barajı olacak olan 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip, milli ekonomiye yıllık 1,8 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajını da bitirme aşmasına getirdiklerini kaydeden Yıldız; Dicle Nehri üzerindeki en büyük sulama maksatlı barajlardan birisi olan Silvan Barajı'nın ön yüz beton öncesi gövde dolgusunun tamamlandığını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatırımlarına aralıksız devam ettiğini belirten Yıldız, "Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar yerüstü barajlarının yapılamadığı coğrafyalarda 150 adet yeraltı barajı inşa etmeyi hedefliyoruz. 2019 yılında başladık 2021 yılı sonunda 50 adet, 2022 yılı sonunda 100 adet ve 2023 yılı sonunda 150 adet yeraltı barajı inşaatı bitmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

SULAMADA YÜZDE 23 ARTIŞ

Ülkemizin yıllık toplam kullanılabilir su potansiyelinin 112 milyar metreküp olduğunun altını çizen Yıldız, "Kişi başına düşen yıllık su miktarı 1.339 metreküptür. Tarımsal sulamadaki su tüketimini azaltmak için modern sulama teknikleri yaygınlaştırılmaktadır. Bu kapsamda 2000'li yılların başında yüzde 6 olan modern sulama oranı yüzde 29'a yükseltilmiştir." açıklamasında bulundu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
DSİ: 100 yıllık hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA