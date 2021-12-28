DSİ: 100 yıllık hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız; 2021 yılı içerisinde yapılan projeleri değerlendirdi. Yıldız; devasa projeleri tamamlayarak milletin hizmetine sunduklarını ifade etti. Yıldız, "Açılışını 6 Kasım 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yaptığımız, önyüzü beton kaplı baraj tipinde dolgu hacmi bakımından Dünya 1'incisi Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santralinde toplam 6 ünitenin tamamı devreye alınmıştır. 6 Milyon nüfuslu bir şehrin (Ankara'nın) yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak 1.200 MW kurulu güce sahip olan proje ile yıllık 4 Milyar kWh hidroelektrik enerji üretilmekte, milli ekonomiye yıllık 3 Milyar Lira katkı sağlanmaktadır." şeklinde konuştu.