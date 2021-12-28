DSİ: 100 yıllık hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız; 2021 yılı içerisinde yapılan projeleri değerlendirdi. Yıldız; devasa projeleri tamamlayarak milletin hizmetine sunduklarını ifade etti. Yıldız, "Açılışını 6 Kasım 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yaptığımız, önyüzü beton kaplı baraj tipinde dolgu hacmi bakımından Dünya 1'incisi Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santralinde toplam 6 ünitenin tamamı devreye alınmıştır. 6 Milyon nüfuslu bir şehrin (Ankara'nın) yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak 1.200 MW kurulu güce sahip olan proje ile yıllık 4 Milyar kWh hidroelektrik enerji üretilmekte, milli ekonomiye yıllık 3 Milyar Lira katkı sağlanmaktadır." şeklinde konuştu.
YUSUFELİ BARAJINDA SONA DOĞRU
Tamamlandığında dünyanın en yüksek 3'üncü büyük barajı olacak olan 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip, milli ekonomiye yıllık 1,8 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajını da bitirme aşmasına getirdiklerini kaydeden Yıldız; Dicle Nehri üzerindeki en büyük sulama maksatlı barajlardan birisi olan Silvan Barajı'nın ön yüz beton öncesi gövde dolgusunun tamamlandığını açıkladı.
Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatırımlarına aralıksız devam ettiğini belirten Yıldız, "Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar yerüstü barajlarının yapılamadığı coğrafyalarda 150 adet yeraltı barajı inşa etmeyi hedefliyoruz. 2019 yılında başladık 2021 yılı sonunda 50 adet, 2022 yılı sonunda 100 adet ve 2023 yılı sonunda 150 adet yeraltı barajı inşaatı bitmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.
SULAMADA YÜZDE 23 ARTIŞ
Ülkemizin yıllık toplam kullanılabilir su potansiyelinin 112 milyar metreküp olduğunun altını çizen Yıldız, "Kişi başına düşen yıllık su miktarı 1.339 metreküptür. Tarımsal sulamadaki su tüketimini azaltmak için modern sulama teknikleri yaygınlaştırılmaktadır. Bu kapsamda 2000'li yılların başında yüzde 6 olan modern sulama oranı yüzde 29'a yükseltilmiştir." açıklamasında bulundu.