Dünya bankacılık devinden altın fiyatları için yeni tahmin

GÜÇLÜ DOLAR DİKKAT ÇEKİLDİ

Altında tahmin aralığını yukarı çeken bankanın analistleri Levi Spry ve Lachlan Shaw güçlü dolar ve daha fazla ABD mali teşviğinin daha yüksek oranlara yol açma potansiyeline ilişkin endişeler nedeniyle muhtemelen bir konsolidasyon dönemi olacağını söyledi.

KÜRESEL BELİRSİZLİK ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEYECEK

Analistler, ons altının 2026 yılı sonuna kadar güç kazanmaya devam edeceğini ons başına 2.950 dolara çıkacağını ifade ediyorlar. Analistler, "ABD'deki Red Sweep, güçlü çeşitlendirme alım ilgisi ve artan küresel belirsizlik fiyatları desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

UBS, ekim ayındaki tahmininde ons altının 2025 ortasında 2850 dolara ulaşacağını öngörmüştü.