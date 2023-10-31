Dünya belediyelerinin yeni başkenti Konya oldu

Dünya Belediyeler Birliği olarak bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Dünya Konseyi 26, 27, 28 Ekim tarihlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde 50 ülkeden 400'e yakın yerel ve bölgesel yönetim temsilcisi ile yedi kıtadan konukların katıldığı UCLG Dünya Konseyi çerçevesinde Konya, birçok toplantıya ev sahipliği yaptı. Üç gün süren UCLG Dünya Konseyi'nde; Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) toplantısı, UCLG Mali Yönetim Komitesi, UCLG Tüzük Komitesi, UCLG Avrasya Kurulu, UCLG Yönetim Kurulu ve UCLG Dünya Konseyi toplantıları ile Politika Tartışmaları gerçekleştirildi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen Gala Kültürel Programı'nda UCLG Dönem Başkanlığı'nı Uruguay Montevideo Belediye Başkanı Carolina Cosse'den devraldı. Başkan Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla Konya'dan tüm dünyaya barış, kardeşlik ve dostluk mesajları verdi.Cumhuriyetin 100. yılında böyle önemli bir görevi üstleniyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Altay şunları kaydetti: "Dünya Konseyi boyunca başta Filistin olmak üzere dünyada yaşanan problemlerle ilgili gündem oluşturma fırsatımız oldu. Kapanış oturumunda da 6 Şubat'ta yaşadığımız depremle ilgili hem bir bilgilendirme hem de konuyla ilgili detaylı çalışma önerisinde bulundum. Bir yıl boyunca yerel yönetimlerin en güçlü sesi olan UCLG'nin başkanı olarak dünyada barışın, huzurun, kardeşliğin sağlanması için yoğun bir gayret içerisinde olacağız."Altay sözlerini şöyle tamamladı: "UCLG dönem başkanlığımız şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun. Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı devraldığımız özel günde bizleri yalnız bırakmayan kıymetli bakanlarımız, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanımız, TBMMSanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanımız, Sayın Valimiz, büyükelçilerimiz, milletvekillerimize ve UCLG Başkanlık Konseyi ve Yönetim Kurulu'na, belediye başkanlarımıza, AK Parti, MHP, BBP İl Başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine ve tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum."UCLG'nin merkezi Barselona'da bulunan dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olduğunu ve 5 milyardan fazla insanı temsil ettiğini anımsatan Başkan Altay, "140 ülkeden 240 bin belediye ve 175 bölge teşkilatının olduğu, Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi temsilcisi kabul edilen bir teşkilat. Dünya Konseyi'yle birlikte dönem başkanlığını da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Uruguay Montevideo Belediye Başkanımız Sayın Carolina Cosse'den devraldık. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bir yıl boyunca bu şerefli görevi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yürüteceğiz" diye konuştu.KONYA'DA üniversite-sanayi işbirliğinde tarım makineleri ileri teknolojiyle geliştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı altında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 5 milyon euroluk eş finansmanıyla yürütülen, merkezle aynı ismi alan AKİTEK projesi kapsamında 8 pilot uygulama gerçekleştiriliyor. AKİTEK'in sağladığı AR-GE ve inovasyon desteğiyle, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren üç sanayi kuruluşunca geliştirilen ağaçlara duyarlı bahçe ilaçlama makinesi, ekim hatası yapmayan mibzer ve tarla ilaçlama makinesinin prototipi tamamlandı. Proje Müdürü KTO Karatay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Barış Samim Nesimioğlu, gizlilik sözleşmesi olan projede, geliştirilen makinelerin üretimleri tamamlandıkça kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Nesimioğlu, Tarım makineleri alanında dışa bağımlılığın önüne geçmek istediklerini belirterek Türk sanayicisini bu sektörde dünyayla rekabetçi hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.İlaçlama makinesini üreten firmanın yönetim kurulu başkanı Ferhat Önal da Türkiye'nin tarım makineleri konusunda mekanik olarak dünyayla yarıştığını ancak akıllı teknolojilerde henüz başlangıç seviyesinde olduğunu ifade etti. Makineleri için ithal etmek zorunda kaldıkları teknolojiyi AKİTEK ile işbirliği yaparak üretebilir hale geldiklerini anlatan Önal, şöyle devam etti: "Bağ ve bahçe ilaçlamalarında çiftçi bir ağaçtan diğerine atlarken ilaçlamayı manuel olarak durdurmak zorunda kalıyor. Durdurmadığı zaman hem ilaç sarfiyatı çok artıyor hem de çevreye zarar veriyor. Makine sensörler aracılığıyla ağacı gördüğünde ilaçlamaya başlıyor, ağacı görmeyi bıraktığı anda da ilaçlamayı durduruyor. İlerleyen aşamalarda bu sistemi telefonla kontrol edilebilir hale getireceğiz. Hıza duyarlı olarak dozajlamayı otomatik kendi ayarlayabilen, hangi ilacın atıldığı gibi verileri işleyebilen bir proje üzerinde de çalışıyoruz."KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan 7 Konyalı firmayı tebrik etti. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde Konya'yı temsilen 7 firmanın bulunmasından mutluluk duyduklarını vurgulayan Başkan Altay, müteşebbis ruhun kentsel gelişim ve kalkınmanın sağlanmasında önemli pay sahibi olduğuna dikkat çekti. Başkan Altay, "Konya, yüzyıllardır üretimin ve ticaretin merkezi olma hüviyetini koruyor. Bir sanayi şehri olarak her geçen gün gelişimini sürdüren şehrimiz, ülkemizin parlayan yıldızı olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Saygıdeğer iş insanlarımız ise Konya'nın istihdamının artmasına verdiği büyük katkıyla gururumuz oluyor. İnanıyorum ki gelecek yıllarda Konya'mız bu listelerde daha fazla firmayla yer alacaktır. Tüm Konyalı sanayicilerimizi ve çalışanlarını gösterdikleri başarı dolayısıyla yürekten kutluyorum" dedi.Türkiye'nin "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında yer alan Konyalı firmalar şu şekilde: Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Eti Alüminyum Anonim Şirketi, AYD Otomotiv Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi, Panagro Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Enka Süt ve Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ova Un Fabrikası Anonim Şirketi. Konyalı firma sayısının 18'e yükseldiğini söyleyen Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, listede yer alan tüm sanayi kuruluşlarını ve çalışanlarını tebrik etti. Açıklamasında Konya'nın Türkiye'nin öncü sanayi şehirlerinin biri olduğunun altını çizen Başkan Büyükeğen, "Konya'mız tüm zor şartlara rağmen üreterek, ülkemizin sanayi devlerinin yer aldığı Türkiye'nin "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasındaki gücünü artırdı. Geçtiğimiz yıl listede 15 firma ile temsil edilen Konya'mızın "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasındaki firma sayısı bu yıl 18'e yükseldi. Böylece "İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"ndaki 7 firmamızla birlikte Türkiye'nin "1000 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Konya'dan toplam 25 firmamız yer almayı başardı" dedi.