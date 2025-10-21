Dünya borsaları İstanbul’da buluşuyor

Borsa İstanbul, 64. Dünya Borsalar Federasyonu (World Federation of Exchanges -WFE) Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayacak genel kurulda küresel sermaye piyasalarının önde gelen aktörleri bir araya gelecek. Sektörün geleceğini şekillendiren stratejik konuların tartışıldığı ve iş birliklerinin geliştirildiği bir dizi toplantı yapılacak.



ÜST DÜZEY KATILIM

Her yıl dünya genelinde 90 ülkeden yaklaşık 250 üst düzey temsilcinin katılımıyla gerçekleşen program bu yıl da sermaye piyasalarının gelişimi ve sorunlar karşısında sektör tarafından üretilen çözümlerin konuşulduğu önemli bir buluşma noktası olacak. Dünya borsalarının ve takas kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte küresel gelişmeler ve sektörün öncelikli konu başlıkları ele alınacak. Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecek WFE Genel Kurulu ve Yıllık Konferansı, Türkiye'nin küresel finans merkezi olma yolundaki stratejik vizyonunu desteklerken, ülkemizin uluslararası alandaki finansal itibarını pekiştirme fırsatı sunuyor. Açıklamada, Borsa İstanbul'un 1992 yılından bu yana WFE'nin aktif bir üyesi olarak, sektör önceliklerini küresel ölçekte takip ettiği ve sektörün gelişimine katkı sağladığı belirtildi. İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) dünya borsa liderlerine tanıtımına da katkıda bulunması beklenen etkinlikler kapsamında WFE Genel Kurul ve Yıllık toplantısına ek olarak WFE Çalışma Komitesi Toplantısı ve WFE Yönetim Kurulu Toplantıları, Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

KÜRESEL ARENADA ETKİN

Borsa İstanbul, son yıllarda gösterdiği uluslararası başarılar ve küresel sermaye piyasalarındaki etkin rolüyle dikkat çekiyor. Borsa İstanbul, WFE'nin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan Genel Kurullarında, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini temsilen, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak, iki dönem üç yıllığına WFE Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Bu başarı, Borsa İstanbul'un son dönemde artan uluslararası itibarının ve aktif rolünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.