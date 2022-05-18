Dünya duruyor! Finans kuruluşları büyüme rakamlarını revize etmeye başladı





Uluslararası kuruluşlar, savaşın ekonomik hasarının 2022'de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya neden olacağını savunuyor. Başta Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası olmak üzere küresel ekonomik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden kuruluşlar, savaşın büyümeyi azaltacağı, enflasyonu ise artıracağı uyarısında bulunuyor.