Dünya havacılık sektörünün 2 milyon çalışanı pandemide işsiz kaldı

PANDEMİDE TÜRK HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

Raporda, havacılık sektörünün Türkiye'deki durumuna da yer verildi.

Türkiye'de bu süreçte alınan tedbirler ve sendikaların öncülük ettiği anlaşmalarla işten çıkarmaların yaşanmadığı vurgulanan raporda, şöyle devam edildi:

"Havacılık sektörünün başat oyuncusu Türk Hava Yolları (THY), yaşanan krizi Hava-İş ile ortak aldığı kararlar ve fırsata dönüştürmeyi bildiği kargo operasyonlarıyla en az zararla atlatabilmeyi başarmıştır. Pandemiye karşı alınan tedbirlerle Türkiye'de faaliyet gösteren havacılık şirketleri süreci öncelikle devletten aldıkları desteklerle atlatmaya çalışmıştır. Bu tedbirler, direkt olarak çalışana devlet tarafından ödenen 'Kısa Çalışma Ödeneği', şirketlere uygulanan vergi indirimleri, KDV muafiyetleri gibi kalemleri kapsamaktaydı. Bu tedbirlerin yetersiz kaldığı durumlarda ise kısa süreli ücretsiz izin kullanımı gibi ek tedbirlere başvurulmuştur. THY, Onur Air, Pegasus bu süreçten en çok etkilenen havacılık şirketleri olmuşlardır. Onur Air pandemi öncesi başlayan ekonomik sorunlarını aşamadığı için bu süreçte faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır. THY ve Pegasus ise Kısa Çalışma Ödeneği ve diğer devlet desteklerinden yararlanmıştır."

Raporda, Hava-İş'in üyelerinin çalışma hayatında yaşadığı zorlukları ve maddi kayıpları göz önüne alarak THY ile yeni bir anlaşma yaptığı ve bu sayede üyelerinin istihdamının devamını garanti altına aldığı aktarıldı. Bu anlaşmayla THY'nin Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından çıktığı için çalışanlarının maaşlarındaki kaybın yüzde 30 ile yüzde 50 arasında kaldığına dikkat çekildi.